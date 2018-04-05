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Марк Джейкобс сделал предложение своему бойфренду


Добавлено: 05 апр 2018 в 23:14, Категория: Шоу-бизнес
Марк Джейкобс сделал предложение своему бойфренду

Марк Джейкобс и его бойфренд, бывший манекенщик и владелец бренда ароматические свечей, Чарли Дефранческо теперь помолвлены. Радостное событие произошло вчера, в мексиканском ресторане. 54-летний модельер по традициям стал на одно колено и сделал предложение своему возлюбленному на что тот ответил «да».

Помолвка была приурочена ко дню рождения Чарли, которое пара решила отпраздновать в мексиканском ресторанчике в Нью-Йорке. Ужин шел как обычно, но вдруг все работники и посетители встали со своих мест и пустились в пляс под знаменитую песню Принса — Kiss. Чарли был удивлен и подумал, что такой флешмоб придумал для него Марк на день рождения. Он начал снимать действо на телефон, но тут Марк стал на одно колено и сделал ему предложение руки и сердца. Тут то Дефранческо понял, к чему все эти танцы. Когда Чарли ответил «да» весь зал разразился аплодисментами. Прекрасное событие завершилось жарким поцелуем.

Всё это было запечатлено на видео, которое вскоре сам Джейкобс выложил на своей странице в инстаграме. «Вот это и случилось… «Чарли Дефранческо, ты выйдешь за меня?» Большое спасибо всем, кто помог этому видео случиться. И моему жениху, который всегда за меня. Я люблю тебя!» — подписал он видео.

Марк и Чарли встречаются уже пару лет. Дефранческо в прошлом работал моделью, а сейчас у него своя компания по производству ароматических свечей. Влюбленные часто путешествуют и нередко появляются на модных показах, к чему обязует профессия Джейкобса. Правда, светские вечеринки Марк и Чарли не любят — им они предпочитают домашние посиделки.


Напомним, что это не первый брак Джейкобса. До этого в 2008 году он сделал предложение своему бойфренду Лоренцо Мартоне, в 2009 году они узаконили отношения, но уже через год расстались. Остается надеяться, что вторая помолвка и второй брак продлятся для Марка Джейкобса дольше.

Еще одним бойфрендом Марка был Гарри Луис — бывший порноактер. О расставании с Марком Гарри сообщил в инстаграме. «Хочу быть первым, кто расскажет вам новости… Мы с Марком решили не продолжать наши отношения в качестве бойфрендов… Расстояние и нехватка времени из-за сложных рабочих графиков — не из разряда реальности, а Марк такой прекрасный и удивительный человек, что я считаю, он заслуживает бойфренда, который хотя бы живет с ним в одном городе».

Гарри добавил, что они с марком по-прежнему любят друг друга и решение расстаться было обоюдным. «Мы будем ценить каждую особую минуту, проведенную вместе, но сейчас для нас обоих началась новая глава… Мы оба сконцентрировались на работе. Так что те, кто нас всегда поддерживал — не расстраивайтесь, жизнь продолжается. Ну, а те, кто молился, чтобы такой день настал — пожалуйста, вот он. Марк Джейкобс и Гарри Луис официально больше не пара!!!»


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Добавлено: 05 апр 2018 в 23:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: starslife

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