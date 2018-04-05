Меган Фокс и Брайан Остин Грин отдыхают на Гавайях

начале года актриса Меган Фокс давала интервью, в котором рассказывала о семейной жизни с мужем Брайаном Остином Грином, но появляться на красных дорожках мероприятий они спешат, так же, как и перед камерами папарацци. Но недавно в СМИ появились фотографии отдыхающих супругов на их любимом курорте.



Папарацци удалось запечатлеть Меган и Брайан на отпуске на Гавайях, на их любимом курорте Каилуа-Кона.

Напомним, что в последнем интервью для E! News 31-летняя актриса рассказала о том, как ей удается совмещать карьеру и семейную жизнь вместе с мужем Брайаном Остином Грином. Жена, мать троих детей, актриса и дизайнер женского белья призналась, что делать это не так просто, но с этим ей помогает ее супруг.

«Обычно утром детьми занимается Брайан. Он отвозит их в детский сад, а забираю их я,» — говорит она.

Сохранять крепки супружеские отношения актриса предпочитают временем наедине. Звезда считает, что это отличный способ отдохнуть от детей и насладится обществом друг друга. «Раз в неделю мы ходим в кино или на ужин. Я пытаюсь следовать простому правилу — не говорить о детях, но это, конечно, практически невозможно,» — признается Фокс.

Полтора года назад актриса родила третьего ребенка. Она быстро пришла к прежним сексуальным формам и позирует для рекламы нижнего белья. Как признается Фокс, достичь таких успехов за короткое время ей помогло правильное питание. «Я ем только органическую пищу. Я пью около трех литров воды в день и не больше одной чашки кофе,» — говорит звезда.

У интервьюеров уже вошло в привычку спрашивать у звезд женского пола о секс-скандалах в Голливуде. Меган назвала Голливуд «моральным банкротом» и заявила, что права людей в нем совершенно никого не волнуют: «Как только они получат от вас все, что им нужно, им станет абсолютно все равно, что с вами будет. Даже если вы во время съемок сломаете руку или ногу. Ваше физическое состояние никого не интересует, и если вы будете истекать кровью, вы продолжите работать,» — сказала она.

