Мемория. Гавриил Батеньков

5 апреля 1793 года родился поэт-декабрист Гавриил Батеньков.

Личное дело

Гавриил Степанович Батеньков (1793 – 1863) родился в Тобольске в семье офицера. Начальное образование получил в Тобольске, затем обучался во Втором кадетском корпусе в Петербурге. В 1812 году окончил обучение, получив чин прапорщика артиллерии.

Участвовал в войне 1812 года и последующих заграничных походах русской армии. 11 февраля 1814 года в сражении с наполеоновскими войсками при Монмирале Батеньков получил множество ранений и его оставили, сочтя мертвым. Подобрали Батенькова французы и некоторое время он находился в плену, оправляясь от ран.

Однако, как вспоминал впоследствии сам Батеньков, карьера военного не привлекала его: «Военной славы не искал: мне всегда хотелось быть ученым или политиком. Во время двух путешествий за границу мысли о разных родах правления практическими примерами во мне утвердились, и я начал иметь желание видеть в своем отечестве более свободы». В мае 1816 года он ушел в отставку с военной службы.

Он приехал в Петербург, «занялся в тишине одними точными науками» и, блестяще сдав экзамены Институте Корпуса инженеров путей сообщения, стал инженером третьего класса и в начале 1817 года был направлен в Томск для руководства работами по благоустройству города. Занимался строительством дорог, городских набережных, по проекту Батенькова был возведен Думский мост через реку Ушайку. В Томске Батеньков вместе с несколькими товарищами основал масонскую ложу «Великого Светила».

Летом 1819 года в Сибирь прибыл новый генерал-губернатор – знаменитый Михаил Сперанский. Он знакомится с Батеньковым и делает его одним из своих главных помощников. Батеньковым были подготовлены документы, составившие основу сибирской административной реформы: «Учреждение для управления сибирских губерний», «Устав об управлении инородцев», уставы о ссыльных, о сибирских казаках, положения о земских повинностях и другие. Батеньков вспоминал о работе со Сперанским: «Практика и образцовые творения сего мужа были для меня новым источником учения: я сделался знатоком в теории законодательства и стал надеяться достигнуть первых гражданских должностей. В издании Сибирского учреждения был первым сотрудником и могу похвалиться в особенности уставом о киргизах, доставившим России до 120 тысяч новых подданных и необъятное пространство земель». В 1821 году Батеньков был произведен в майоры.

Покидая Сибирь, Сперанский взял с собой и Батенькова, сделав его правителем дел Особого сибирского комитета, работавшего в Петербурге. В 1824 году Батеньков становится подполковником. Вскоре он начинает службу в совете при начальнике военных поселений. Но в 1825 году выходит в отставку. Во время петербургской жизни Батеньков близко сошелся с Александром Бестужевым, Сергеем Трубецким, Кондратием Рылеевым и другими будущими декабристами, стал членом «Северного Общества».

Хотя Батеньков не участвовал в восстании 14 декабря 1825 года на Сенатской площади, он был арестов и признан виновным («Знал об умысле на Цареубийство; соглашался на умысл бунта, и приуготовлял товарищей к мятежу планами и советами»). Изначальный приговор к вечной каторге был заменен сначала 20, потом 15 годами каторги с последующим поселением.

Но на каторгу Батеньков не попал. Специальным повелением императора он был оставлен в одиночном заключении. Год он провел в Свартхольме, затем был переведен в Алексеевский равелине Петропавловской крепости, где назывался «секретным арестантом № 1», его настоящее имя было известно только коменданту. Всего Батеньков провел в одиночной камере 20 лет 1 месяц и 17 дней. Сведения о его состоянии в эти годы противоречивы. Упоминают, что он пытался «голодом и бессонницею лишить себя жизни и показывал признаки сумасшествия». и «два раза представлял через коменданта запечатанные пакеты на высочайшее имя, в коих оказались записки его бессвязного и запутанного содержания, обнаруживающие в нем явное помешательство ума» («Государь, ты дурак...»; «Ссуди мне, пожалуйста, рублей до пяти. Тяжело все одну кашу. Отдам — когда разбогатею»; «Мне бы тебя хоть одиножды убить. Тогда бы я прах Твой и рассеял»). Но ряд биографов полагает, что Батеньков симулировал сумасшествие. Комендант крепости сообщал, что при посещениях камеры Батенькова находил его всегда в здравом уме, с этим мнением был согласен и тюремный врач. Позднее люди, знавшие Батенькова после его освобождения, рассказывали, что он сам признавал, что намеренно изображал сумасшедшего.

В феврале 1846 года император разрешил отправить Батенькова на поселение в Томск «с учреждением за ним там строгого наблюдения и с применением к нему всех правил, изданных о государственных преступниках, находящихся на поселении в Сибири». Поселившись в Томске, Батеньков занялся архитектурой. По его проектам были построены здания мыловаренного, свечного и кожевенного заводов, дача купца Сосулина, деревянная церковь, собственный дом Батенькова («Соломенный дворец»).

После амнистии 1856 года Гавриил Батеньков покидает Сибирь. Некоторое время он живет в имении Петрищево Белёвского уезда Тульской губернии у вдовы своего однополчанина А. А. Елагина. На следующий год он поселился в Калуге, куда вызывал из Томска вдову и двух детей одного из приютивших его в Томске братьев Лучшевых. В последние годы жизни работает над публицистическими статьям и переводами, большая часть из которых осталась неопубликованной. Умер Гавриил Батеньков в Калуге 29 октября (10 ноября) 1863 года.

Гавриил Степанович Батеньков Wikimedia Commons

Чем знаменит

Долгое время Батеньков был известен как автор лишь одного поэтического произведения – опубликованной незадолго до его смерти поэмы «Одичалый». Она была создана еще во время заключения в Свартхольме и выражает весь положения изолированного от мира узника одиночной камеры. В последней трети XIX века были обнаружены и опубликованы другие стихи Батенькова, которые постепенно привлекли внимание к его творчеству. Так что известность к Батенькову-поэту пришла значительно позже его смерти.

В 1978 году литературовед Александр Илюшин опубликовал книгу «Поэзия декабриста Г. С. Батенькова», написанную на основе своей кандидатской диссертации. В ней содержался обширный ранее неизвестный архивный материал, в том числе более исправные списки стихов Батенькова, а также ранее неизвестные его стихотворения, составившие примерно половину от всего известно к данному времени поэтического наследия Батенькова. Источником для публикации послужил «рукописный сборник батеньковских стихотворений, подаренный автором С. П. Трубецкому». Однако этот сборник исчез из Центрального государственного исторического архива в Москве, и до сих пор неизвестно, существовал ли он и где находится сейчас. В1990-е годы стиховед Максим Шапир предположил, что, по крайней мере частично, новообретенные стихи Батенькова представляют собой мистификацию Александра Илюшина и написаны им самим. Шапир представил некоторые стиховедческие доказательства в пользу этой гипотезы, но признал, что окончательно ее подтвердить пока невозможно.

О чем надо знать

Загадочным моментом биографии Батенькова остается чрезвычайно суровая мера наказания, примененного к нему. Хотя изначально он был приговорен к каторге, весь срок заключения ему пришлось провести в крепости. Если приговоры другим декабристам смягчались, то Батеньков провел в тюрьме даже немногим более своего двадцатилетнего срока. Осужденный по одному разряду с ним барон В. И. Штейнгель провел на каторге неполных десять лет из двадцати.

Рассказывают, что, когда Батенькова уже везли в Сибирь, близ Новгорода конвой нагнал фельдъегерь с императорским приказанием вернуть заключенного в Петропавловскую крепость. Иногда решение Николая I объясняют тем, будто кто-то сказал ему, что для Батенькова, уроженца Сибири, сибирская каторга не будет достаточно суровым наказанием. Некоторые говорят, что Николай за какие-то особо вольнодумные высказывания лично мстил Батенькову. Есть легенда, что при следствии выяснилась невиновность Батенькова в заговоре, и «Николай приказал освободить его, произвести в следующий чин и наградить денежно», но тогда «Батеньков, из страха, как бы остальные заговорщики, узнав, не обвинили его в предательстве, написал царю, что, если его выпустят, он составит новый заговор». Наконец, есть версия, что об узнике просто забыли из-за ошибки в документах.

Прямая речь

Себе я не воздвиг литого монумента,

Который бы затмил великость пирамид;

Неясный облик мой изустная легенда

В народной памяти едва ли сохранит.

Но весь я не умру: неведомый потомок

В пыли минувшего разыщет стертый след

И скажет: "Жил поэт, чей голос был негромок,

А все дошел до нас сквозь толщу многих лет".

Узнают обо мне в России необъятной

Лишь те безумцы, чей мне сродствен странный дух.

Ни славой, ни молвой стоустой и превратной

Не отзовется вдруг прошелестевший слух.

О чем сей слух? О том, что, в сумрачной Сибири

Влача свой долгий век, я истину искал,

Что был я одинок, но счастлив в этом мире

И в дни душевных гроз стихи свои слагал.

О Муза! Не гордись тяжелым вдохновеньем

Вошедшего в твой храм угрюмого жреца:

Снискать не суждено его песнотвореньям

Вечнозеленый лавр для твоего венца.

Гавриил Батеньков «Non exegi monumentum»

Скажите: светит ли луна?

И есть ли птички хоть на воле?

Им дышат ли зефиры в поле?

По-старому ль цветет весна?

Ужель и люди веселятся?

Ужель не их - их не страшит?

Друг другу смеет поверяться,

И думает, и говорит?

Не верю. Все переменилось:

Земля вращается, стеня,

И солнце красное сокрылось...

Но, может быть, лишь для меня?

Гавриил Батеньков «Одичалый» (фрагмент из поэмы)

Был членом Общества со дня смерти покойного Императора, но еще прежде вступления питал образ мыслей, согласный с духом онаго. В совещаниях пред 14 декабря участвовал и подавал мнения, хотя и клонившиеся к достижению цели Общества, однако более умеренные и ограничивающиеся одним стремлением ко введению конституционного правления, стараясь, впрочем, оградить во время переворота общее спокойствие и удалить всякую возможность от грабежа и буйства. Когда при нем сказано было, что можно забраться и во дворец, то он возразил: «Дворец должен быть священное место; если солдат до него коснется, то уже ни от чего удержать его будет невозможно». Готовясь к участию в предприятии Общества, которое, как он показал, для достижения своей цели считало необходимым принести на жертву ныне царствующего Императора, он питал честолюбивые виды быть членом временного правления и надеялся, в виде регентства, управлять государством под именем Его Высочества Александра Николаевича. Наконец, раскаявшись в преступлении своем, он дал присягу ныне царствующему Императору и в возмущении 14 декабря никакого участия не принимал.

Характеристика Батенькова из следственных материалов по делу декабристов

Ваше Превосходительство изволите уже знать, что содержащийся в Алексеевском равелине государственный преступник Батеньков на прошедшей неделе принял намерение не употреблять никакой пищи и питья и лишился вовсе сна; а в словах и суждениях своих показывает иногда себя человеком в уме помешанным. Посещение присланного к нему для христианского утешения казанского протоиерея Петра не произвело над ним желаемого действия и никакой перемены в словах и суждениях его: а штаб-лекарь коллежский советник Элькан, с пятницы той недели имея в ежедневном наблюдении сего арестанта, донес мне сего дня, что Батеньков показываемым сумасшествием желает закрыть намерение свое лишить себя жизни истощением сил от неупотребления никакой пищи и питья. По сему донесению я был в Алексеевском равелине у арестанта Батенькова и при кротком разговоре о непринятии никакой пищи слышал говоренные им в исступлении слова, показывающие человека, в уме помешанного (если только произнесены оные были непритворно; ибо при первоначальном с ним разговоре он никакого исступления не показывал).

Рапорт коменданта крепости А. Я. Сукина А. Х. Бенкендорфу

О Батенькове много писали, но тайна его судьбы до сих пор не разгадана, и еще никто не пытался восстановить глубокое и оригинальное мировоззрение этого замечательного человека.

М. О. Гершензон «Русские Пропилеи: Материалы по истории русской мысли и литературы»

Неоспоримо, что стихосложение Псевдо-Батенькова (его метрика, строфика, ритмика и, прежде всего, рифма) обладает рядом признаков, которые не находят соответствия в аутентичных произведениях. Некоторые из этих признаков укрепляют нас в необходимости иметь несравненно более веские подтверждения авторства Батенькова, чем простое ручательство публикатора. Но все установленные различия между подлинными и сомнительными стихами не выходят за рамки возможного в творчестве одного поэта и не дают права категорически утверждать, что приписываемые тексты никак не могли быть созданы в ХIХ в. Всё, что остается, — это накапливать такие различия и надеяться, что изучение других уровней поэтического языка даст нам в руки аргументы, которые сделают самоочевидным решение заглавной проблемы.

М. И. Шапир

Шесть фактов о Гаврииле Батенькове

Гавриил Батеньков был двадцатым ребенком в семье.Батеньков с детства проявлял склонность к математике. В 15 лет он самостоятельно освоил интегральное исчисление.По легенде, при рождении он не подавал признаков жизни и только во время похорон обнаружилось, что младенец жив.В тюрьме до 1844 года Батенькову разрешалось читать только Библию, и он занимался переводами ее на разные языки.Ни одно из зданий, построенных по проектам ссыльного Батенькова в Томске, не сохранилось. Но в Красноярске до сих пор существует здание Благородного собрания, проект которого Батеньков сделал по просьбе другого ссыльного декабриста Василия Давыдова. Современный адрес – проспект Мира, дом 67.В Калуге, в доме, где прошли последние годы жизни Гавриила Батенькова, создан его музей.

Материалы о Гаврииле Батенькове

Статья о Гаврииле Батенькове в русской Википедии

Гавриил Батеньков в проекте «Хронос»

Сочинения в библиотеке Максима Мошкова

Модзалевский Б. Л. Декабрист Батеньков (Новые данные для его биографии)

Шапир М. И. Феномен Батенькова и проблема мистификации : (Лингвостиховедческий аспект. 1—2) // Philologica. — 1997. — Т. 4, № 8/10. — С. 85-139.