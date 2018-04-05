Меня избили за то, что я украинец, — леденящая кровь история из Ялты (ВИДЕО)

«Стало опасно быть украинцем в Крыму», — жалуется на камеру мужчина со следами побоев.

«Леденящую кровь» историю Игоря Криничного разместила на своей странице в соцсети некая Илона Карачан. Она, судя по всему, и снимала откровения украинского «патрiота» на камеру.

Криничный жалуется, что на его автомобиль ежедневно плюют и в один прекрасный день это закончилось потасовкой. При этом Криничный уверяет, что плюют именно потому, что он украинец и не скрывает этого. Он показывает наклейку с флагом Украины на лобовом стекле и украинские номера.

При этом о настоящей причине конфликта, по видимому умалчивает, поскольку с украинскими номерными знаками в Крыму ездят, к примеру, те, кто переехал на полуостров с Донбасса.

А любой, кто бывал в Ялте, помнит колоритного деда в вышиванке с бандурой, сидящего ежевечерне на набережной неподалёку от Главпочтамта и памятника Ленину. Никто из прогуливающихся вдоль моря никогда не проявлял агрессии по отношению к этому лубочному украинству.

Поэтому можно сделать вывод о том, что имел место некий бытовой конфликт, который Криничный решил попытаться обернуть в удачную для себя сторону. А выписку из больницы после трёх дней пребывания в стационаре объясняется степенью тяжести травм, которые, как видим, позволяют «избитому» записывать видео и передвигаться самостоятельно.