«МГБ ДНР» обвинило «украинское подполье» в избиении боевиков в Горловке

В оккупированной Горловке между «МВД ДНР» и «МГБ ДНР» наблюдается конфликт, возникший после избиения неизвестными двух боевиков с похищением у них оружия.

Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщает, что конфликт возник на почве различных версий произошедшего. Сотрудники «МВД» настаивают, что данный случай, будучи далеко не единичным, носит чисто криминальный характер и обусловлен уголовными «разборками» в оккупированном городе. В то же время «МГБ» в факте избиения видит деятельность украинского подполья, и пытается использовать данный случай для проведения очередных масштабных мероприятий по «поиску украинских ДРГ и проукраинских групп» в оккупированной Горловке.