МИД РФ вручил ноту протеста украинскому поверенному из-за ареста судна "Норд"

В министерстве иностранных дел РФ 3 апреля вручили ноту протеста временному поверенному в делах Украины в связи с задержанием судна "Норд" из аннексированного Крыма. Об этом 4 апреля на брифинге в Москве заявила спикер МИД России Мария Захарова.По ее словам, Москва потребовала незамедлительного освобождения "незаконно задержанных" российских граждан, возврата корабля его законному владельцу и недопущения "подобных провокаций в будущем".Украинские пограничники задержали "Норд" 25 марта в 15 милях от Обиточной косы в Азовском море. Траулер отконвоировали в Бердянск Запорожской области. На борту находилось 10 членов экипажа.Спикер Государственной погранслужбы Украины Олег Слободян пояснил, что судно нарушило порядок въезда и выезда на временно оккупированную территорию. Членов экипажа, у которых были российские паспорта, выданные в аннексированной Керчи, могут привлечь к административной ответственности. Капитану "Норда" грозит лишение свободы на срок до пяти лет.