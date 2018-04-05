МИД России назвал возможное место встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Олег Бурмистров сообщил, что Москва рассчитывает на встречу лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына в середине мая, передает ТАСС.

«Уже есть дата межкорейского саммита, который пройдет 27 апреля в демилитаризованной зоне на границе Севера и Юга. Как мы ожидаем и надеемся, в середине мая пройдет встреча на высшем уровне между лидерами США и КНДР», — заявил дипломат на VII Московской конференции по международной безопасности.

По словам Бурмистрова, «технически возможно», чтобы встреча состоялась на Дальнем Востоке, если стороны выразят такое пожелание, но пока просьб на этот счет от них не поступало.

«Начался политический диалог с Северной Кореей и в других конфигурациях со странами региона. В частности, в конце марта глава КНДР Ким Чен Ын посетил Пекин, а на днях с официальным визитом в Москве будет находиться министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо», — добавил представитель МИДа РФ.

Визит главы северокорейского внешнеполитического ведомства в Россию запланирован на 9-11 апреля, в его программе — переговоры министра с российским коллегой Сергеем Лавровым.