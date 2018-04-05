Министр обороны Украины отчитался перед американскими сенаторами США о реформе в ВСУ

Министр обороны Степан Полторак на встрече с делегацией Сената США во главе с сенатором Робертом Портманом рассказал о достижениях реформы в сфере обороны, а также о принятом в первом чтении законопроекте о национальной безопасности.

«Почти два года мы активно работаем над реформой. В ходе реформирования мы ставим себе очень серьезную цель — достижение стандартов НАТО и приобретение боевых возможностей. Самым ярким примером нашей плодотворной работы является принятие сегодня Верховной Радой Украины в первом чтении закона Украины «О национальной безопасности Украины», — цитирует Полторака пресс-служба Минобороны.

По его словам, этот законопроект открывает путь к более эффективному взаимодействию с НАТО.