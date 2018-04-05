Минобрнауки назвало критерии ЕГЭ для медалистов

Минобрнауки России разработало проект изменений порядка выдачи медали «За особые успехи в учении», сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали, что теперь медали российским школьникам будут выдавать с учетом набранных ими баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ).

В Минобрнауки конкретизировали: «Согласно изменениям для получения аттестата о среднем общем образовании с отличием выпускникам необходимо, завершив обучение по образовательным программам среднего общего образования, получить итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, а также успешно пройти государственную итоговую аттестацию и набрать по результатам сдачи ЕГЭ по обязательным учебным предметам не менее 70 баллов по двум предметам».

Глава Минобрнауки Ольга Васильева, в свою очередь, отметила: «Это не новшество, а своевременное упорядочивание того, что имеет очень большую историю в нашей стране. За последнее десятилетие произошла девальвация понятия «золотая медаль» и наша задача возвратить это замечательное явление в нашу жизнь. Мы столкнулись с тем, что значение медали как отражения заслуг ученика в обучении нивелируется, а допускать этого нельзя, эта награда — традиционная для российской школы. На мой взгляд, предлагаемые изменения – большая внутренняя стимуляция для наших школьников учиться хорошо и стремиться к знаниям».

Вместе с тем сроки внедрения соответствующих изменений не указаны. Известно лишь, что выпускников 2018 года они не коснутся.