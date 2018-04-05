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Мосбиржа отчиталась о трех нарушителях законодательства об инсайде


Добавлено: 05 апр 2018 в 19:00, Категория: Новости на сегодня
Мосбиржа отчиталась о трех нарушителях законодательства об инсайде

Представитель Московской биржи заявил, что торговая площадка выявила трех нарушителей законодательства об инсайде среди своих сотрудников, сообщает RNS.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что Мосбиржа оштрафована за «неправомерное использование инсайдерской информации». Сумма штрафа за каждое из них составила 300 тысяч рублей, при этом количество нарушителей не сообщалось.

Представитель московской биржи рассказал: «В ходе проверки выяснилось, что трое сотрудников компании нарушили процедуру отчетности по совершенным ими финансовым операциям. Фактов использования инсайдерской информации при сделках не выявлено. За нарушения процедуры отчетности к таким сотрудникам были применены меры дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения. Приняты меры по предотвращению таких ситуаций».


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Добавлено: 05 апр 2018 в 19:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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