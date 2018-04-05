Московскую биржу оштрафовали за манипуляции с инсайдами

Московская биржа оштрафована Генеральной прокуратурой РФ за «неправомерное использование инсайдерской информации», говорится в сообщении официального представителя следственного ведомства Александра Куренного.

Сколько нарушений подобного рода было совершено, в прокуратуре не уточнили. Известно, что сумма штрафа за каждое из них составила 300 тысяч рублей.

Куренной уточнил, что «факты ненаправления инсайдерами, являющимися работниками биржи, уведомлений о совершении сделок на срочном рынке» были выявлены в ходе проверки Московской биржи сотрудниками Банка России. В некоторых случаях уведомления о сделках запаздывали более чем на полтора года.

По итогам проверки Московская биржа привлечена к административной ответственности по ч. 2 и ч. 4 ст. 15.35 КоАП РФ — о нарушении требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

На индексах биржи сообщение Генпрокуратуры пока никак не отразилось.