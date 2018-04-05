Москва обеспокоена политикой Вашингтона по наращиванию военного превосходства

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы вызывает беспокойство политика США по наращиванию военного превосходства. В частности, речь идет о линии Вашингтона на снижение порога применения ядерного вооружения.

Глава МИД отметил, что Штаты сейчас наращивают усилия по развертыванию глобальной системы ПРО. Не может не беспокоить тот факт, что американские власти подрывают партитет, когда концентрируются на обеспечении военного превосходства. Лавров также напомнил об усилении военной активности НАТО недалеко от границ с Россией.