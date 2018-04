Muzhskoye - zhenskoye - Marina li (05.04.2018)

Добавлено: 05 апр 2018 в 16:07 ,

Muzhskoye – zhenskoye. Ofitsial'no yeye ne sushchestvuyet, no ona yest' posledniy vypusk 5 aprelya. V Permi prozhivayet zhenshchina, kotoroy po dokumentam prosto ne sushchestvuyet. Ona nazyvayet sebya Marinoy i rasskazyvayet, chto vsyu zhizn' prozhila s babushkoy Svetlanoy Mikhaylovnoy, kotoraya nashla yeye mladentsem na pomoyke. No v fevrale etogo goda babushka umerla, a kvartiru, gde oni zhili, so dnya na den' bank zaberet za dolgi. Proyekt, kotoryy s pomoshch'yu ekspertov i zriteley postarayetsya pomoch' muzhchinam i zhenshchinam razobrat'sya v ikh otnosheniyakh i preodolet' zhiteyskiye problemy. Vedushchiye — Aleksandr Gordon i Yuliya Baranovskaya.





