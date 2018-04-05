МВД проверит будущих волонтеров ЧМ-2018 на экстремизм и терроризм

Министерство внутренних дел России проверит кандидатов в волонтеры чемпионата мира по футболу в РФ на причастность к террористическим и экстремистским организациям.

«На основе обмена информацией между правоохранительными органами и спортивными федерациями, клубами болельщиков накапливается информация о так называемых "группах риска". Проводятся мероприятия по проверке всех кандидатов-волонтеров на предмет причастности к террористической экстремистской деятельности», — цитирует «Интерфакс» выступившего с этим заявлением на VII Московской конференции по международной безопасности замглавы МВД Игоря Зубова.

Ранее ФСБ России потребовала закрыть на время проведения чемпионата вредные производства, расположенные в регионах проведения матчей. Однако предприятия отказались это сделать, объяснив свою позицию расплывчатыми формулировками нормативов и невозможностью закрытия по технологическим и экономическим причинам. Однако пообещали ввести дополнительные меры безопасности.

ЧМ-2018 по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.