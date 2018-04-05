На Азовском море создана опергруппа для борьбы с «пиратством Украины»

У Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства появилась специальная оперативная группа, отслеживающая пиратские действия со стороны Украины. На такие меры Росрыболовство и пограничные управления решили пойти после того, как украинские пограничники задержали рыболовное судно "Норд", приписанное к Российской Федерации.О формировании антипиратской оперативной группы в Азовском море сообщили средствам массовой информации официальные представители Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства."Судам, которые ведут промысел в Азовском море, необходима дополнительная безопасность — в этом, после инцидента с "Нордом", нет никаких сомнений. Оперативная группа, которая будет координировать действия пограничников и Росрыболовства, станет основой усиленной безопасности", — говорят в пресс-службе института.Среди прочих мер безопасности — рекомендации Росрыболовства, согласно которым рыбопромышленники, которые отправляются на промысел в Азовское море, должны уведомлять контролирующие органы о планируемом изменении своей дислокации. Кроме того, рыбопромышленникам следует использовать определенную радиочастоту для сообщений о чрезвычайных ситуациях.