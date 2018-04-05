На Украине оценили затраты на восстановление Донбасса

Экономист, советник президента Украины Петра Порошенко Александр Пасхавер в интервью изданию «Обозреватель» в среду отметил, что в случае перехода Донбасса под контроль Киева восстановление региона потребует больших денежных затрат.

«Я думаю, что если бы так случилось и Донбасс оказался в наших руках, и при этом граница была бы закрыта, то вряд ли бы Украина напрямую стала заниматься восстановлением Донбасса», — сказал он.

Пасхавер отметил, что восстанавливать в регионе нужно будет не только инфраструктуру, но и «весь социальный спектр жизни людей». По его подсчётам, на это потребуется много времени и средств, намного больше 50 миллиардов долларов, ранее озвученных Киевом. «Думаю, что если я назову 10 лет, то это будет очень мало», — сказал советник Порошенко.

С апреля 2014 года Киев ведет военную операцию против самопровозглашенных республик Донбасса, заявивших о независимости после госпереворота в стране. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек (среди них — почти 2,8 тыс. гражданских лиц), еще около 24 тыс. пострадали.

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