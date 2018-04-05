Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов принял участие в торжественном мероприятие, посвященном столетию со дня образования военных комиссариатов

Сегодня в Центральном академическом театре Российской Армии прошло торжественное мероприятие, посвященное столетию со дня образования военных комиссариатов.

В зрительном зале знаменитого театра собрались ветераны Великой Отечественной войны, военные комиссары.

В числе приглашенных гостей – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов.

Перед началом торжеств на территории ЦАТРА была представлена выставка-экспозиция комиссариатов всех субъектов Российской Федерации, на которой можно было ознакомиться с уникальными документами, историческими справками, флагами субъектов, республик и областей. Особый интерес представляли подлинники исторической формы одежды военнослужащих, начиная с 1917 года и заканчивая сегодняшним днем. Отдельные стенды были посвящены историческим плакатам, связанным с призывом в молодой Советской Республики, документами воинского учета в военкоматах прошлого столетия.

На торжественной части генерал армии Валерий Герасимов зачитал поздравление от Верховного Главнокомандующего Российской Федерации В.В.Путина и передал искренние пожелания от Министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К.Шойгу военным комиссарам, сотрудникам военных комиссариатов и ветеранам.

«В истории военных комиссариатов –– немало ярких, героических страниц, которыми по праву гордиться страна. Они всегда четко решали поставленные задачи, комплектовали воинские части и соединения, снабжали их техникой и транспортом. Вносили весомый вклад в укрепление обороноспособности государства. Сегодня военные комиссариаты – как территориальные органы Министерства обороны – надежно обеспечивают связь между Вооруженными Силами и обществом, армией и народом», – подчеркивалось в поздравлении Президента России.

Затем поздравления в прямом эфире прозвучали и с земной орбиты –– от экипажа МКС российских космонавтов Антона Шкаплерова и Олега Артемьева.

Завершились торжества большим концертом с участием известных артистов и музыкантов.

Справочно:

Ровно век назад - 8 апреля 1918 года Советом Народных Комиссаров был принят «Декрет об учреждении волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам». Эта дата вошла в историю, и сегодня в этот день принято чествовать тех людей, которые открывают дорогу в армию не только для каждого призывника, но и всем, кто желает связать свою жизнь и судьбу со службой Отечеству, стать защитником Родины.

Военные комиссариаты в годны войны призвали в Красную Армию более 30 млн.человек, поставили тысячи единиц техники, обеспечили военное обучение граждан, внеся вклад в достижение победы над фашисткой Германией.

Сегодня приоритетными направлениями работы военных комиссариатов являются подготовка граждан к военной службе, призыв на военную службу и учебные сборы, а также вопросы социального обеспечения.

Большое внимание уделяется поддержке ветеранов, воинов-интернационалистов, участников вооруженных конфликтов, социальной помощи гражданам, уволенным с военной службы, военно-патриотическому воспитанию молодежи и увековечению памяти погибших защитников Родины.