Наружная реклама – особенности монтажа

Реклама – двигатель торговли. Выражение уже можно смело называть аксиомой. И, несмотря на то, что торговля все чаще переходит в плоскость интернет-магазинов, баннерная реклама остается актуальной и сегодня. Вывески, баннеры и плакаты можно встретить на улице, вдоль трасс, в торговых залах развлекательных центров. Визуализация предложений необходима всем, кто стремится расширять свой рынок сбыта, тем, кто ориентирован не только на конечного потребителя, но и в сфере В2В. Установка рекламных конструкций в Москве – востребованная услуга, заказывая которую клиент рассчитывает на качественное ее выполнение, кроме того ожидается ощутимый результат на объемах продаж.

Кто может установить баннер?

Многие крупные типографии предлагают заказчикам наряду с услугами печати рекламной продукции, воспользоваться предложением по установке носителей по городу и за его пределами. Но стоит помнить, что монтаж наружной рекламы Москва – специфический вид услуг, если учитывать доступность места размещения рекламного проспекта. Иногда это могут быть стены высотного здания, или работа на проезжей части с оживленным трафиком.

Когда возникает необходимость размещения рекламного носителя на высоте, люди, задействованные в процессе установки должны иметь специальное разрешение для проведения высотных работ. Более того, каждый из сотрудников должен иметь сертификат, подтверждающий квалификацию высотного работника.

Сложность высотных работ состоит в том, что зачастую баннеры и другие рекламные конструкции имеют большие габаритные размеры и немаленький вес. Поэтому заказывать услугу у людей сомнительного уровня профессионализма может обернуться большими проблемами.

Промышленный альпинизм – это специфический вид услуг, когда подрядчик предоставляет высококвалифицированных специалистов для выполнения высотных работ http://alpinjet.ru/services/montazh-reklamnyh-konstruktsij/. Кроме того, обязательное наличие специального альпинистского снаряжения и оборудования для проведения монтажа конструкции на высоте.

Установка конструкции для рекламы производится по однотипному алгоритму:

проработка детальной схемы монтажа;

подбор оптимальных методов и средств для проведения работ;

спрогнозировать потенциальные риски, проработать варианты решения возможных проблем.

В вопросах промышленного альпинизма не стоит доверять дилетантам и экономить – лучше обратиться к специалистам и быть уверенным в безопасности размещения рекламного носителя.