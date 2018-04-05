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» » Настя Балинская и Леша Кудрящов наедине отлично понимают друг друга

Настя Балинская и Леша Кудрящов наедине отлично понимают друг друга


Добавлено: 05 апр 2018 в 07:14, Категория: Шоу-бизнес
Настя Балинская и Леша Кудрящов наедине отлично понимают друг друга
Много сил и много времени мне понадобилось на то, чтобы все же понять и разобраться в самых главных проблемах в отношениях с Лешей. Проблема Леши в том, что ему, прежде чем говорить что-то, нужно очень хорошо подумать о том, что ты собираешься сказать. Поэтому и возникает у коллектива недопонимание и недоверие чувств Леши ко мне. И абсолютно весь коллектив говорит о том, что наши отношения и держатся только на мне. Но никто не знает, о чем мы говорим вдвоём. Наедине мы отлично понимаем друг друга, строим планы на будущее, и я уже даже слышу от Леши фразы, а может это действительно Любовь? Я верю, что у нас все получится. Леше только нужно дать мне уверенности в нем, а мне мягче реагировать на мелочи.

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Добавлено: 05 апр 2018 в 07:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2

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