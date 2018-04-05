«Не дыхнёшь — не поедешь»: на машины россиян установят «алкозамки»

Госавтоинспекция начала подготовку плана по реализации долгосрочной стратегии безопасности движения. В рамках этого документа планируется достичь нулевой смертности в ДТП к 2030 году. Уже обсуждается широкий набор мер, включая установку на автомобилях «алкозамков», развитие системы проката автокресел, введение временных прав и увеличение числа перекрестков с круговым движением.

Эксперты предлагают также навести порядок с автоматическими камерами и ввести жесткий запрет на пользование любыми гаджетами за рулем. Впрочем, конечный вариант плана по итогам общественных обсуждений может серьезно видоизмениться.

Будущий план по реализации стратегии безопасности движения обсуждался во вторник на встрече начальника ГИБДД России Михаила Черникова с представителями общественных организаций.

Стратегию, напомним, в начале января утвердил премьер Дмитрий Медведев: документ предполагает снижение социального риска (числа погибших на 100 тыс. населения) с 13,4 до 4 к 2024 году и сокращение уровня смертности в ДТП до нуля к 2030 году. ГИБДД должен быть разработан план с конкретными мерами по реализации стратегии.

Изданию «Коммерсантъ» удалось ознакомиться с первым, черновым вариантом плана, который впоследствии будет дорабатываться. 40-страничный документ состоит из нескольких блоков. Первый посвящен мерам, направленным на «изменение поведения участников движения».

Сюда входит формирование «положительного имиджа» инспекторов, расширение числа камер и проработка возможности применения в автомобилях «алкозамков» (не дают завести машину, пока водитель не дыхнет в специальный датчик).

В блоке «повышение защищенности от ДТП» упоминаются развитие систем проката автокресел и создание барьера для доступа на рынок некачественных автокресел.

В блоке «совершенствование улично-дорожной сети» предполагается увеличение числа перекрестков с круговым движением (считаются более безопасными, чем классические светофорные перекрестке).

В блоке «совершенствование механизмов допуска транспортных средств и водителей к участию в движении» упоминается введение временных прав для водителей-новичков (с заменой на постоянное удостоверение при отсутствии грубых нарушений ПДД, нечто похожее предлагалось еще в 2012 году, усложнение экзаменов для мотоциклистов и водителей автобусов.

Значительная часть прошедшей вчера встречи с общественниками была посвящена проблемам применения камер.

Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев просил Михаила Черникова навести порядок с информированием водителей о работающих комплексах.

Он привел пример МКАД, где, по мнению ФАР, стоит очень мало табличек «Фотовидеофиксация»: федерация по этому поводу уже жаловалась в прокуратуру, реакции со стороны надзорного ведомства еще не было. Разобраться с этой проблемой призвал и координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов.

Руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский призвал в рамках плана «убрать из ПДД разные несуразности».

Он привел в пример норму, обязывающую водителей наклеивать на заднее стекло знак «Шипы» — с апреля 2017 года за нарушение этого правила применяется штраф в 500 руб. Михаил Черников не на шутку удивился: «Это какая-то дурь, не должны за это штрафовать, разберусь с этим».

Вице-председатель комитета по защите автовладельцев Санкт-Петербурга Александр Холодов говорил о том, что сегодня водитель может безнаказанно играть в планшет за рулем, потому что в КоАП говорится о запрете «пользования телефоном».

Самое правильное решение в Израиле, где вообще запрещено держать в руках любое средство связи, независимо от совершаемых с ним действий», — рассказал Холодов.

«Некоторые страны уже задумываются о том, чтобы запретить использование телефонов даже с hands-free, поскольку происходит когнитивное отвлечение внимания», — заметил начальник отдела выработки госполитики в области безопасности движения ГИБДД России Дмитрий Митрошин.

Эта тема, возможно, также будет отражена в плане. Александр Холодов также предложил ввести систему «бонусов» для водителей, не допускающих никаких нарушений, — например, предоставлять им разные госуслуги во внеочередном порядке.

Петр Шкуматов из «Синих ведерок», в свою очередь, призвал ГИБДД разобраться с «презумпцией виновности» водителей, оштрафованных с помощью камер.

Автомобилисты, обладающие доказательствами невиновности (данные с регистраторов, спутниковых систем), на практике не могут отменить ошибочные постановления. «Людей обвиняют в нарушениях, но они должны сами доказывать невиновность», — отметил господин Шкуматов.

Он привел в пример ситуацию с камерами типа «Автоураган», у которых, по данным «Синих ведерок», прошлым летом сбились настройки, но официально это не подтвердилось. Михаил Черников отметил, что проблема эта, скорее всего, не носит масштабный характер, но сказал, что ГИБДД, возможно, проведет совместно с прокуратурой «ревизию» установленных камер.

По итогам встречи начальника ГИБДД России пообещал по возможности учесть пожелания в новой редакции плана, который должен быть подготовлен и утвержден в течение ближайших трех месяцев.

Иван Буранов