Никита Турчин хочет приворожить Каролину Бабенко

Да, в «Дом 2» я провел ритуал с Каролиной. Ночью я взял нож и отрезал ей прядь волос, чтобы сделать приворот. Утром она просыпается, и ей девочки говорят: «Ночью приходил Никита и отрезал тебе волосы». Она в шоке, ничего понять не может, не осознает, отрезал ли я ей волосы настоящие или нарощенные. Пришла ко мне, начала скандалить, не понимая, какие последствия может понести.