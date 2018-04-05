Да, в «Дом 2» я провел ритуал с Каролиной. Ночью я взял нож и отрезал ей прядь волос, чтобы сделать приворот. Утром она просыпается, и ей девочки говорят: «Ночью приходил Никита и отрезал тебе волосы». Она в шоке, ничего понять не может, не осознает, отрезал ли я ей волосы настоящие или нарощенные. Пришла ко мне, начала скандалить, не понимая, какие последствия может понести.
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Новости » Шоу-бизнес » Никита Турчин хочет приворожить Каролину Бабенко
Никита Турчин хочет приворожить Каролину Бабенко
Добавлено: 05 апр 2018 в 16:10, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 05 апр 2018 в 16:10, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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