Новейшие российские танки оснастят климат-контролем

Новейшая модификация танка Т-90М «Прорыв-3 будет оснащена климат-контролем. Российские военные получат боевые машину уже в этом году, сообщает в Facebook «Уралвагонзавод».

«Новейший российский танк Т-90М впервые в истории советского и российского танкостроения получит установку кондиционирования. Она включена в обязательную комплектацию боевых машин, поставка которых намечена в этом году», — сказано в сообщении.

Ранее систему кондиционирования ставили на танки Т-90С, поставленные в Алжир. Теперь система будет включена в штатную комплектацию. Благодаря сменным блокам в течение часа в танке будет также комфортно, как и в любом автомобиле.

В настоящее время испытания проходит танк Т-14 «Армата», который также будет оснащен климатической установкой.