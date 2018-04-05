Ольга Гажиенко не жалеет, что целиком погрузилась в материнство

Показать меню
Актуально
Кристина Дерябина изменила свое отношение к жизни в Москве - 13:16 Кристина Дерябина изменила свое отношение к жизни в Москве На митинге у Рады развернули плакат «Чемодан, вокзал, Мальдивы» - 13:19 На митинге у Рады развернули плакат «Чемодан, вокзал, Мальдивы» Министры обороны России и Китая отметили особую значимость российско-китайских - 13:23 Министры обороны России и Китая отметили особую значимость российско-китайских отношений для международной безопасности Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают в Таиланде вместе с сыном Платоном - 13:30 Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают в Таиланде вместе с сыном Платоном Власти Кузбасса распорядились удалить имя Тулеева и «Зимнюю вишню» - 13:34 Власти Кузбасса распорядились удалить имя Тулеева и «Зимнюю вишню» Бьёрндален заявил, что в сезоне его беспокоили проблемы с сердцем - 13:37 Бьёрндален заявил, что в сезоне его беспокоили проблемы с сердцем В соцсетях появилась первая серия нового «Простоквашино» - 14:09 В соцсетях появилась первая серия нового «Простоквашино» Гигантский вирус выделили из зараженного им организма - 14:09 Гигантский вирус выделили из зараженного им организма Бьорндален завершил спортивную карьеру - 14:09 Бьорндален завершил спортивную карьеру Более 6 тысяч человек эвакуировали из ТЦ в Москве из-за пожара - 14:09 Более 6 тысяч человек эвакуировали из ТЦ в Москве из-за пожара «Бургер Кинг» опроверг сообщения о пожаре в «Афимолле» - 14:10 «Бургер Кинг» опроверг сообщения о пожаре в «Афимолле» Женскую молодежку РФ по гандболу лишили серебра ЧЕ-2017 за допинг - 14:11 Женскую молодежку РФ по гандболу лишили серебра ЧЕ-2017 за допинг Первой страной, которую посетил новый министр обороны КНР, стала Россия - 14:14 Первой страной, которую посетил новый министр обороны КНР, стала Россия Мотострелковые подразделения ВВО на полигоне в Хабаровском крае отрабатывают - 14:22 Мотострелковые подразделения ВВО на полигоне в Хабаровском крае отрабатывают действия в обороне и наступлении Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн-Татум расстаются - 14:30 Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн-Татум расстаются Дуэйн Джонсон в интервью для издания Express: попытка суицида матери и - 14:31 Дуэйн Джонсон в интервью для издания Express: попытка суицида матери и депрессия в юности Самая масштабная забастовка: во Франции начались протесты - 14:37 Самая масштабная забастовка: во Франции начались протесты
» » Ольга Гажиенко не жалеет, что целиком погрузилась в материнство

Ольга Гажиенко не жалеет, что целиком погрузилась в материнство


Добавлено: 05 апр 2018 в 13:03, Категория: Шоу-бизнес
Ольга Гажиенко не жалеет, что целиком погрузилась в материнство
Мама Оля. Почти 5 лет назад. В преддверии Дня Рождения Кирюши всегда пересматриваю все фото и видео, которые накопились. Так интересно смотреть, как он менялся. Сейчас такой взрослый стал. Не по годам смышлёный. Всё так мгновенно пролетело. И я рада, что не слушала никого и наслаждалась материнством на полную катушку. Я не пыталась сбежать или переложить свою ответственность на кого-то другого. Я погрузилась в материнство целиком и полностью. Вложила в этого крошку море любви, тепла, заботы и внимания. А теперь, с удовольствием, наслаждаюсь результатом. А ещё столько всего впереди нас ждёт! P.s. И вот только не надо про «пора второго»! Без обид, но количество детей в семье личное дело каждого.

Материалы по теме:

Ольга Бузова обязательно сделает свою маму счастливой
Оля Гажиенко рассказала, как изменилась ее жизнь после рождения ребенка
Ники Хилтон назвала материнство раем
Певица Жасмин призналась, что материнство ей дается с трудом
Добавлено: 05 апр 2018 в 13:03, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Великобритания объявила о своем решении по поводу намеченного заседания ОЗХО

Великобритания объявила о своем решении по поводу намеченного заседания ОЗХО

СРОЧНО: В Москве горит детский торговый центр (ФОТО, ВИДЕО)

СРОЧНО: В Москве горит детский торговый центр (ФОТО, ВИДЕО)

Китай готов к торговой войне с США

Китай готов к торговой войне с США

В «Европейском» открылся ресторан «У dяdи Макса»

В «Европейском» открылся ресторан «У dяdи Макса»

Новости России
еще новости
Официальный twitter-аккаунт администрации Эрдогана создали на русском языке

Официальный twitter-аккаунт администрации Эрдогана создали на русском языке

В Москве автомобиль столкнулся с автобусной остановкой

В Москве автомобиль столкнулся с автобусной остановкой

Эксперт оценил заявление «Газпрома» о снижении украинского транзита газа

Эксперт оценил заявление «Газпрома» о снижении украинского транзита газа

Эдиту Пьеху госпитализировали в Петербурге

Эдиту Пьеху госпитализировали в Петербурге

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Ольга Гажиенко не жалеет, что целиком погрузилась в материнство

Ольга Гажиенко не жалеет, что целиком погрузилась в материнство

Синди Кроуфорд о модельной карьере детей и обнаженных фотосессиях

Синди Кроуфорд о модельной карьере детей и обнаженных фотосессиях

Инсайдеры говорят: Крис Пайн встречается с Аннабелль Уоллис

Инсайдеры говорят: Крис Пайн встречается с Аннабелль Уоллис

Семейное фото Ким Кардашьян и Канье Уэста

Семейное фото Ким Кардашьян и Канье Уэста

Новости политики
еще новости
Вера и Надежда Савченко собрались изменить всю политическую систему Украины

Вера и Надежда Савченко собрались изменить всю политическую систему Украины

Антифейковый закон обяжет соцсети удалять информационные вбросы

Антифейковый закон обяжет соцсети удалять информационные вбросы

Англосаксонская элита никогда и ни перед кем не извиняется

Англосаксонская элита никогда и ни перед кем не извиняется

В Новограде-Волынском стреляли в местного депутата

В Новограде-Волынском стреляли в местного депутата

Новости экономики
еще новости
«Все падает, ситуация и без того нехорошая»: в Латвии испугались ответа Москвы на последнее решение Риги

«Все падает, ситуация и без того нехорошая»: в Латвии испугались ответа Москвы на последнее решение Риги

Кампания TokenGo - это проект который собирается вывести на новый уровень криптографическое сообщество.

Кампания TokenGo - это проект который собирается вывести на новый уровень криптографическое сообщество.

Норвегия выделит Украине 3,6 млн евро

Норвегия выделит Украине 3,6 млн евро

Тихий ужас в Прибалтике: Россия перешла к заключительному контрудару по «главному доходу»

Тихий ужас в Прибалтике: Россия перешла к заключительному контрудару по «главному доходу»

Новости общества
еще новости
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье завершился чемпионат по стрельбе из штатного оружия

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье завершился чемпионат по стрельбе из штатного оружия

Мотострелковые подразделения ВВО отработали корректирование огня РСЗО «Град» по позициям условного противника

Мотострелковые подразделения ВВО отработали корректирование огня РСЗО «Град» по позициям условного противника

В окружном этапе конкурса «Авиадартс-2018» принимают участие около 30 боевых самолётов авиационных частей ВВО

В окружном этапе конкурса «Авиадартс-2018» принимают участие около 30 боевых самолётов авиационных частей ВВО

Российского юриста хотят посадить в тюрьму за репост сообщения в социальной сети Telegram

Российского юриста хотят посадить в тюрьму за репост сообщения в социальной сети Telegram

Происшествия
еще новости
В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар

В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар

Пожар в ТРЦ Нижнего Новгорода: эвакуированы более тысячи человек

Пожар в ТРЦ Нижнего Новгорода: эвакуированы более тысячи человек

Новости Украины
еще новости
США передадут Украине вооружение для защиты от вражеских снайперов

США передадут Украине вооружение для защиты от вражеских снайперов

Ходаковский: «Люди Захарченко режут предприятия на металлолом»

Ходаковский: «Люди Захарченко режут предприятия на металлолом»

«Какой поход на Ростов?», — экс-министр обороны Украины разрушил «иллюзии» в ВСУ

«Какой поход на Ростов?», — экс-министр обороны Украины разрушил «иллюзии» в ВСУ

Скандальный Востриков дал объяснения по поводу «майданщиков»

Скандальный Востриков дал объяснения по поводу «майданщиков»

Мировые новости
еще новости
В Кривом Роге трое нацгвардейцев подорвались во время учений

В Кривом Роге трое нацгвардейцев подорвались во время учений

Российских олигархов допросили в США

Российских олигархов допросили в США

Джонсон выдвинул РФ новое обвинение

Джонсон выдвинул РФ новое обвинение

Палеонтологи выяснили, почему у неандертальцев был крупный нос 

Палеонтологи выяснили, почему у неандертальцев был крупный нос 




Лента новостей
Американские дипломаты покинули здание посольства в Москве? - 12:23 Американские дипломаты покинули здание посольства в Москве?Для покупки доступна Toyota Camry нового поколения - 12:17 Для покупки доступна Toyota Camry нового поколенияХК "Северсталь" заключил новое соглашение с форвардом Сергеем Монаховым - 12:14 ХК Официальный twitter-аккаунт администрации Эрдогана создали на русском языке - 12:07 Официальный twitter-аккаунт администрации Эрдогана создали на русском языкеАнтифейковый закон обяжет соцсети удалять информационные вбросы - 12:01 Антифейковый закон обяжет соцсети удалять информационные вбросыЗахарова показала «пробирку позора» Британии (ФОТО) - 11:59 Захарова показала «пробирку позора» Британии (ФОТО)«Все падает, ситуация и без того нехорошая»: в Латвии испугались ответа Москвы на последнее решение - 11:34 «Все падает, ситуация и без того нехорошая»: в Латвии испугались ответа Москвы на последнее решение РигиАнглосаксонская элита никогда и ни перед кем не извиняется - 11:28 Англосаксонская элита никогда и ни перед кем не извиняетсяВ Новограде-Волынском стреляли в местного депутата - 11:17 В Новограде-Волынском стреляли в местного депутатаХодаковский: «Люди Захарченко режут предприятия на металлолом» - 11:14 Ходаковский: «Люди Захарченко режут предприятия на металлолом»СМИ: Крис Пайн встречается с Аннабелль Уоллис - 11:08 СМИ: Крис Пайн встречается с Аннабелль УоллисМосква обеспокоена политикой Вашингтона по наращиванию военного превосходства - 10:38 Москва обеспокоена политикой Вашингтона по наращиванию военного превосходстваМотострелковые подразделения ВВО отработали корректирование огня РСЗО «Град» по позициям условного - 10:31 Мотострелковые подразделения ВВО отработали корректирование огня РСЗО «Град» по позициям условного противникаБлаговещение Пресвятой Богородицы православные отметят 7 апреля - 10:28 Благовещение Пресвятой Богородицы православные отметят 7 апреля
Последние новости
Ольга Гажиенко не жалеет, что целиком погрузилась в материнство - 13:03 Ольга Гажиенко не жалеет, что целиком погрузилась в материнство Синди Кроуфорд о модельной карьере детей и обнаженных фотосессиях - 13:00 Синди Кроуфорд о модельной карьере детей и обнаженных фотосессиях Инсайдеры говорят: Крис Пайн встречается с Аннабелль Уоллис - 13:00 Инсайдеры говорят: Крис Пайн встречается с Аннабелль Уоллис Семейное фото Ким Кардашьян и Канье Уэста - 13:00 Семейное фото Ким Кардашьян и Канье Уэста В Оперативной группе российских войск в Приднестровье завершился чемпионат по стрельбе из штатного - 12:56 В Оперативной группе российских войск в Приднестровье завершился чемпионат по стрельбе из штатного оружия США передадут Украине вооружение для защиты от вражеских снайперов - 12:49 США передадут Украине вооружение для защиты от вражеских снайперов В Кривом Роге трое нацгвардейцев подорвались во время учений - 12:42 В Кривом Роге трое нацгвардейцев подорвались во время учений Вера и Надежда Савченко собрались изменить всю политическую систему Украины - 12:38 Вера и Надежда Савченко собрались изменить всю политическую систему Украины Супруг королевы Елизаветы II принц Филипп успешно прооперирован - 12:31 Супруг королевы Елизаветы II принц Филипп успешно прооперирован Московскую биржу оштрафовали за манипуляции с инсайдами - 12:25 Московскую биржу оштрафовали за манипуляции с инсайдами МВД проверит будущих волонтеров ЧМ-2018 на экстремизм и терроризм - 12:25 МВД проверит будущих волонтеров ЧМ-2018 на экстремизм и терроризм СМИ допустили появление в серии дагестанских дел статьи об убийстве - 12:25 СМИ допустили появление в серии дагестанских дел статьи об убийстве Больше половины опрошенных россиян стали плохо относиться к Британии - 12:24 Больше половины опрошенных россиян стали плохо относиться к Британии
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"