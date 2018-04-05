Ольга Гажиенко не жалеет, что целиком погрузилась в материнство

Мама Оля. Почти 5 лет назад. В преддверии Дня Рождения Кирюши всегда пересматриваю все фото и видео, которые накопились. Так интересно смотреть, как он менялся. Сейчас такой взрослый стал. Не по годам смышлёный. Всё так мгновенно пролетело. И я рада, что не слушала никого и наслаждалась материнством на полную катушку. Я не пыталась сбежать или переложить свою ответственность на кого-то другого. Я погрузилась в материнство целиком и полностью. Вложила в этого крошку море любви, тепла, заботы и внимания. А теперь, с удовольствием, наслаждаюсь результатом. А ещё столько всего впереди нас ждёт! P.s. И вот только не надо про «пора второго»! Без обид, но количество детей в семье личное дело каждого.