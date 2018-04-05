Описание породы бассет-хаунд, отношение собаки к детям

Порода только начинает набирать популярность в нашей стране, но уже полюбилась многими заводчиками. Это пес небольшого размера, с немного кривоватыми и мощными лапами, свисающими широкими ушами, добрыми глазами и милыми складками, свисающими на шее. Если хотите посмотреть на представителей породы поближе или купить одного из них, переходите сюда buffobass.com.

Собака не требует к себе большого ухода, в силу ее склонности к полноте необходимо придерживаться определенного режима питания, кормить собаку по возможности готовыми кормами специального состава 3 раза в день, чтобы не перегружать желудок. Проблемными зонами являются уши, глаза и складки породы, в силу своих анатомических особенностей. Чтобы избежать воспалений и заболеваний в этой области, необходимо регулярно проводить их очистку и осмотр.

Собаки для детей и всей семьи

Приятная черта породы – полное отсутствие агрессии к кому бы то ни было. Это лучшие собаки для детей и семей, где есть другие домашние животные. С этой собакой можно делать то, что другая порода ни за что не позволила. Ребятишки могут садиться на нее верхом, трепать забавные ушки, играть с псом, он никогда не проявит к ним агрессии, даже если начал испытывать боль.

По характеру бассет-хаунд охотничья собака, его специализация – выслеживать по кровяному следу, а потому он имеет очень высокий уровень упрямства, если решил что-то сделать, переубедить его будет сложно. Если пес включил упрямца, действовать с ним нужно так же, как с маленьким ребенком – не пытаться надавить, а спокойно переубеждать, переключать на другие действия.

Оптимально заводить эту собаку тем, кто часто бывает дома и не имеет обыкновения подолгу задерживаться на работе. Гулять с бассет-хаундом нужно как можно чаще и дольше, потому при решении завести такого пса, подумайте, будут ли у вас силы и время на такие прогулки. Оптимальное место проживания для породы – частный дом или квартиры первых этажей. В щенячьем возраста бассет-хаунд имеет слабые связки, потому на прогулки первое время его придется носить на руках, избегая самостоятельных прогулок по лестнице.

Какое здоровье имеет бассет-хаунд?

Как уже говорилось выше, одной из наиболее проблемных зон породы являются ее висячие уши. Проверять их необходимо как можно чаще, желательно делать это после каждой прогулки. Часто в ушную раковину забивается пыль и различный мелкий мусор, он может причинить собаке боль и стать причиной воспаления.

Среди проблем также хочется выделить сложность с приучением к туалету, если другие породы начинают проситься уже в полугодовалом возрасте, бассет-хаунд может упрямиться и в возрасте девяти. Но даже уже после полного приучения необходимо выгуливать собаку три раза в день, строго по графику, иначе даже взрослый пес может сделать лужу в квартире.