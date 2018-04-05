Опрос: сколько денег нужно россиянам в месяц для «нормальной жизни»

Средней российской семье из трех человек нужно ежемесячно 75,9 тысячи рублей для нормального уровня жизни, свидетельствуют данные опроса исследовательского холдинга «Ромир».

В марте текущего года в ходе всероссийского опроса населения «Ромир» задал респондентам один из традиционных вопросов — сколько денег нужно семье из трех человек, проживающей в их населенном пункте, для «нормальной жизни».

Каждая пятая семья (21%) готова «нормально» прожить при семейном бюджете от 20 до 45 тысяч рублей в месяц. Две трети российских семей (66%) претендуют для обеспечения «нормальной жизни» на ежемесячный доход в 45–120 тысяч рублей. И 13% респондентов считают, что для поддержания «нормальной жизни» им необходимо в среднем более 120 тысяч рублей для семьи из трех человек.

«Таким образом, средняя российская семья претендуют на ежемесячный доход в 75 тысяч 900 рублей», — говорится в исследовании.

Авторы исследования отмечают, что жители мегаполисов традиционно выдвигают более высокие материальные требования, чем жители городов меньшего размера. Так, в миллионниках респонденты в среднем претендуют на доход в 91,6 тысячи рублей в месяц для обеспечения «нормальной жизни», в полумиллионниках этот показатель снижается до 80,2 тысячи рублей, а в стотысячниках — до 75 тысяч рублей.

Жители же сельской местности готовы довольствоваться доходом в 61,5 тысячи рублей в месяц для ведения «нормальной жизни».

В опросе приняли участие 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающие в городах и сельской местности, во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.

«Ромир» — российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа- и социально-экономических исследованиях. Является представителем международной исследовательской ассоциации Gallup International в России и странах СНГ.