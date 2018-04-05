Опрошенные россияне оценили стоимость «нормальной жизни»?

Опрошенные холдингом «Ромир» россияне заявили, что семья из трех человек должна располагать средним доходом в 75,9 тысячи рублей ежемесячно — эта сумма, по мнению опрошенных, обеспечит им «нормальный уровень жизни», но составляющие этого понятия не уточняются, сообщает «Коммерсантъ».

21% участников опроса сочли достойным семейный бюджет размером 20-45 тысяч рублей в месяц. 66% респондентов указали большую сумму — 45-120 тысяч рублей. 13% опрошенных холдингом россиян заявили, что бюджет семьи из трех человек не может считаться «нормальным», если он меньше 120 тысяч рублей.

«Таким образом, средняя российская семья претендуют на ежемесячный доход в 75 тысяч 900 рублей», — говорится в результатах исследования.

Эксперты «Ромира» также отметили, что принявшие участие в опросе жители больших городов (более миллиона жителей) назвали «нормальным» доход в 91,6 тысячи рублей, респонденты из сельской местности — 61,5 тысячи рублей в месяц.

Опрос холдинга «Ромир» был проведен в марте среди 1,5 тысячи городских и сельских жителей в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех федеральных округах.

В октябре 2017 год опрошенные россияне заявили Фонду общественного мнения (ФОМ), что считают достаточной зарплату размером 50 тысяч рублей. В сентябре прошлого года респонденты сообщили ВЦИОМ, что «для счастья» им нужен ежемесячный доход в 105 тысяч рублей.

По данным Росстата, средняя по России зарплата в 2017 году составила 37 144 рубля. Средний доход госслужащих в федеральных госорганах по сравнению с 2016 годом увеличился на 2,6%, до 118,8 тысячи рублей в месяц.