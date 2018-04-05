«Организатором покушения на Мосийчука был Генштаб РФ», — СБУ (ВИДЕО)

Замглавы СБУ Виктор Кононенко утверждает, что организатором прошлогоднего покушения на скандального нардепа Радикальной партии Игоря Мосийчука был «представитель Главного управления Генштаба РФ» (ГРУ).

Об этом Кононенко заявил на брифинге в Киеве 5 апреля, рассказывая о ходе расследования взрыва, прогремевшего у выхода из здания телестудии «Еспресо» 25 октября 2017 года.

«Организатор (покушения) — представитель ГУ Генштаба РФ», — утверждает замглавы СБУ.

Он также напомнил, что один из исполнителей задержан, еще двое объявлены в розыск и, по информации следствия, в настоящее время находятся на территории России.

«С учётом полученной информации, именно Мосийчук был им (заказчикам) нужен», — добавил зампрокурора Киева Павел Кононенко (два Кононенко — однофамильцы, — прим. РВ), также присутствовавший на брифинге.