Палеонтологи выяснили, почему у неандертальцев был крупный нос 

Необычно крупный и мясистый нос неандертальцев позволял им обеспечивать свое тело достаточным количеством кислорода во время интенсивных физических нагрузок и, возможно, помогал им обогревать себя, говорится в статье, опубликованной в журнале Royal Society Proceedings B."У неандертальцев были слабые челюсти, но при этом они могли прокачивать фантастические количества воздуха через легкие. В этом отношении их дыхание было примерно в два раза более эффективным, чем у людей. Это говорит о том, что неандертальцы вели экстремально активный образ жизни. Возможно, это помогало им охотиться на крупную дичь или обогревать себя, сжигая большое количество питательных веществ", — рассказывает Стивен Ро (Stephen Wroe) из университета Новой Англии в Армидейле (Австралия).Неандертальцы, первые аборигены Евразии, жили на ее территории гораздо дольше, чем Homo sapiens. За сотни тысяч лет существования они успели адаптироваться к суровым условиям эпохи оледенения и выработать адаптации, которые помогали им переносить подобные условия. Часть из них, как думают генетики, наши предки "позаимствовали" у новых соседей, что помогло им быстро научиться жить в таких условиях.Одним из таких приспособлений считался плоский и узкий нос, характерный для северных и азиатских народов, помогающий им сохранять тепло и влагу от сухого и холодного зимнего воздуха. Относительно недавно палеонтологи реконструировали лицо неандертальцев и неожиданно обнаружили, что они обладали очень крупным и мясистым носом, совсем непохожим на то, как его себе представляли антропологи.Ро и его коллеги, в том числе известный антрополог Жан-Жак Ублин (Jean-Jacques Hublin) из Института эволюционной антропологии в Лейпциге (Германия), раскрыли секреты удивительного носа неандертальцев, восстановив его внутреннюю структуру при помощи компьютеров и томографов.