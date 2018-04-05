Памела Андерсон о сотрудничестве с Playboy

Кто бы мог подумать, что сексуальная Памела Андерсон в юности была очень застенчивой и даже не думала, что будет позировать для самого популярного взрослого журнала для мужчин PlayBoy. Андерсон украсила обложку издания 14 раз и была любимицей основателя журнала Хью Хефнера. Вспомнив сотрудничество с PlayBoy, 50-летняя актриса призналась, что обязана ему многим.



«В детстве я была болезненно застенчива. Playboy вселил в меня уверенность и сделал сильнее. Это действительно спасло мне жизнь… У меня был внутренний зажим, от которого хотела избавиться. Знакомство с журналом стало прорывом для меня. Он подарил мне встречи с художниками, активистами и джентльменами. У меня была веселая и дикая жизнь,» — сказала Андерсон.

В юношеском возрасте звезда пережила насилие с последствиями которого боролась долгое время. Сейчас же Памела отказалась от яркой голливудской жизни и переехала в Европу со своим новым возлюбленным. «Жить в Голливуде сложно. Это не самое любимое мое место, но оно связано с бизнесом. Если вы хотите там жить, то играете по правилам. Я счастлива, что сейчас живу во Франции. Предпочитаю расходовать свою энергию другими способами,» — добавила актриса.



Напомним, что звезда сериала «Спасатели Малибу» недавно переехала ко своему бойфрену, 32-летнему футболисту Адилю Рами. Как рассказала актриса в интервью газете Daily Mail, после переезда ее жизнь сильно изменилась.

Теперь Памела — завсегдатай футбольных матчей (она ходит почти на все домашние игры марсельского «Олимпика», за который играет ее возлюбленный) и даже сама готовит ужин и ходит за продуктами на местный рынок.

Как говорит сама Андерсон, 18-летней разницы в отношениях она не чувствует. «Он называет меня «инопланетянкой». Говорит, что мне должно быть 30 лет, а не 50, и просит показать мое водительское удостоверение,» рассказывает актриса.

Встреча с Адилем стала для Памелы действительно настоящим спасением. Как рассказала модель, она всегда боялась наступления менопаузы, потому что ее мать в свое время крайне тяжело справлялась с этим. Когда у модели появились первые признаки климакса (она стала чересчур эмоциональной и порой раздражительной), звезда Playboy решилась на кардинальные перемены в жизни и уехала во Францию.

«Я не знала, вернусь ли домой. Я просто хотела начать новую жизнь,» — признается она. Андерсон уже успела открыть вегетарианский ресторан в Сен-Тропе, запустила производство «вегетарианского шампанского», активно выступает в защиту прав животных (звезда была шокирована гастрольным туром цирка во Франции и теперь призывает мэров городов остановить это) и даже пишет книгу.