«Папа поправляется, все живы»: опубликована запись телефонного разговора Юлии Скрипаль (ВИДЕО)

Телеканал «Россия 1» в рамках программы «60 минут» обнародовал запись разговора дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии с её двоюродной сестрой Викторией.

Отмечается, что Виктория Скрипаль сама передала телеканалу запись телефонного разговора, который состоялся вечером 4 апреля.

Ведущие телеканала подчеркнули, что подтвердить подлинность записи не могут.

По словам Юлии Скрипаль, она получила в больнице телефон на время.

«Всё хорошо, всё решаемо, все поправляются, все живы», — сказала дочь экс-полковника ГРУ.

Также она рассказала о состоянии здоровья своего отца: «Всё нормально, сейчас отдыхает, спит, у всех здоровье нормальное, ни у кого непоправимых вещей нет, всё, я скоро выписываюсь, всё окей».

Также Юлия Скрипаль сказала двоюродной сестре, что та вряд ли сможет получить визу Великобритании, чтобы приехать к ней.

Добавим, что ранее Виктория Скрипаль выражала готовность забрать из Великобритании дочь шпиона-перебежчика, пострадавшую в результате воздействия отравляющего вещества в Солсбери.