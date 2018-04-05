Пентагон не видит закономерности в трех авиакатастрофах за неделю

Представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи заявил, что Пентагон не считает закономерностью череду крушений американских военных самолетов и вертолетов на текущей неделе.

Напомним: в течение нескольких последних дней в США разбились два истребителя и один военный вертолет.

«Я не стал бы говорить о волне (инцидентов) и кризисе (в ВВС). Мы будем разбираться с каждым случаем отдельно … Катастрофы случаются в военной авиации», - заявил представитель Пентагона.

Напомним: 2 апреля в восточной Африке разбился штурмовик-истребитель Harrier Корпуса морской пехоты США, принимавший участие в учениях. Пилот катапультировался и не пострадал. Затем в штате Калифорния крушение потерпел вертолет корпуса морской пехоты CH-53E Super Stallion. Жертвами катастрофы стали четыре человека. Накануне – 4 апреля в штате Невада в ходе тренировочного полета в районе военной базы Неллис разбился многофункциональный американский истребитель F-16. Пилот истребителя погиб.