Песков развенчал новости о допросах «русских олигархов» в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что российских бизнесменов могут в ближайшее время включить в американские санкционные списки и якобы уже допрашивали некоторых из них на территории США.

«Каких-либо официальных подтверждений или официальных заявлений на этот счет мы не видим. Дождемся или событий, или официальных заявлений», — цитирует комментарий Пескова РИА Новости. Он особо подчеркнул, что в России нет «олигархов» в том смысле, который вкладывают в это слово иностранные журналисты.

Песков, по его словам, не располагает информацией о том, что представителей крупного российского бизнеса допрашивали в США по делу о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы американского президента.

Представитель Кремля подчеркнул, что сообщения на указанную тему публикуются «в первую очередь в англосаксонских СМИ». В нынешней «достаточно непростой в целом» и «очень напряженной» ситуации нельзя руководствоваться содержимым прессы и «основывать какие-то свои оценки или комментарии на сообщениях СМИ», подытожил пресс-секретарь Владимира Путина.