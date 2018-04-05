Песков выразил сожаление из-за блокировки российских СМИ в Facebook

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, не является ли блокировка в Facebook заподозренных во вмешательстве в выборы в США российских СМИ проявлением враждебности, ответил положительно.

«Мы, безусловно, следим. И сожалеем», — цитирует его РИА Новости.

Ранее основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг заявил о блокировке свыше 270 групп и аккаунтов, имеющих отношение к «Агентству по изучению интернета».

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия ожидает официальной реакции от Госдепартамента США на блокировку страниц российских СМИ в Facebook. Она пообещала изучить соответствующие заявления, «оценки и комментарии, которые будут даны, тогда будут приниматься соответствующие решения».