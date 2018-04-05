Племянница Скрипаля рассказала о звонке его дочери из Лондона

Виктория Скрипаль — племянница отравленного в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля — передала журналистам запись своего телефонного разговора с его дочерью, своей двоюродной сестрой Юлией, которая тоже лежит в больнице. Аудио было обнародовано в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Подлинность записи Виктория подтвердила «Интерфаксу». «Да, мы разговаривали. Юлия сказала, что у нее все хорошо», — сказала она.

Женщина также выразила удивление по поводу того, что двоюродная сестра позвонила ей через день после жалобы журналистам на невозможность пообщаться с госпитализированной за границей родственницей. «Вы верите в совпадения? Я нет», — цитирует ее «Интерфакс».

Виктория Скрипаль собиралась получить британскую визу, чтобы навестить оказавшихся в больнице родственников, но с этим возникли проблемы. «Завтра я поеду в посольство Великобритании узнать, что и как», — пояснила племянница Сергея Скрипаля.

Судя по записи ее телефонного разговора с дочерью экс-офицера ГРУ, состояние обоих отравившихся «нормальное», и «ни у кого непоправимых вещей нет», а сама Юлия скоро выписывается.

Ранее Следственный комитет РФ допросил Викторию Скрипаль как свидетельницу по делу об отравлении ее родственников в Великобритании. В эфире Первого канала женщина предположила, что Сергей и Юлия могли отравиться рыбой.