Подозреваемого в отравлении коллег таллием отправили под домашний арест

Городской суд Таганрога поместил под домашний арест подозреваемого в отравлении таллием сотрудников местного авиационного завода Владислава Шульгу, пишет «Медуза». Мужчина полностью признал свою вину. В сообщении суда уточняется, что Шульга проведет под домашним арестом два месяца, до 3 июня.

Массовые проблемы со здоровьем у работников таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева начались в конце прошлого года: люди жаловались на потерю волос и боли. В марте директор предприятия признала, что имело место отравление таллием на почве бытового конфликта (на самом авиазаводе таллий не применяется).

4 апреля СМИ сообщили о задержании подозреваемого — инженера завода Владислава Шульги, который, по данным следствия, подсыпал таллий в кулер с водой, которую пили сотрудники предприятия. Предположительный мотив, которым руководствовался подозреваемый, — месть юристу авиазавода Сагилю Махмудову. Зеркало его автомобиля Шульга в 2017 году задел своей машиной, после чего скрылся, но юрист пожаловался в полицию, и инженера лишили водительских прав.