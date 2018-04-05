Поклонская: Украина занимается морским терроризмом

Депутат Госдумы Наталья Поклонская раскритиковала задержание властями Украины российского траулера «Норд». Об этом сообщает ТАСС.
«Нынешние горе-руководители захваченной Украины мало того, что развалили страну <…> они решили превратить ее в государство, занимающееся морским терроризмом. Ведь преступные действия «властей» Украины по захвату корабля и захвату людей в заложники квалифицируются исключительно как преступления террористической направленности», — сказала Поклонская.
По ее мнению, причастные к задержанию судна должны понести ответственность.
«Дорога у террористов одна, а в данном случае — как минимум международный трибунал», — добавила Поклонская.
Ранее сообщалось, что в ГПСУ отрицали «похищение» капитана «Норда» Владимира Горбенко.
Фото: Глобус