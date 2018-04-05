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Помогаем организму: лечим горло в домашних условиях


Добавлено: 05 апр 2018 в 01:53, Категория: Статьи

Помогаем организму: лечим горло в домашних условияхМногие склонны думать, что боль в горле – это не серьезно, так, мелкое неудобство, которое пройдет само, надо лишь подождать. Но не всегда она является результатом обычной простуды. А если еще и пустить все на самотек, то можно заработать хроническое заболевание. Кроме того, испытывать боль и дискомфорт при глотании даже в течении одной недели очень утомительно и неприятно.

Не стоит мучиться и рисковать своим здоровьем, когда есть много безопасных и эффективных способов лечения горла в домашних условиях, которые помогут облегчить симптомы и ускорить выздоровлением.

Если горло першит

Першение – первый признак заболевания горла. Желание постоянно откашляться и перепады голоса могут очень раздражать и мешать работе, особенно, если она связана с выступлениями перед людьми. Первая помощь в данном случае – обычное полоскание. Желательно заниматься этим не реже пяти раз в день, если вы хотите быстро поправиться. Полоскать горло можно:

  • солью, содой и йодом – эффективная и абсолютно гипоаллергенная смесь, которая дезинфицирует горло, уменьшает воспаление и полностью избавляет от першения. В стакане теплой кипяченной воды нужно растворить по чайной ложке соли и соды, размешать все до полного растворения и добавить несколько капель йода. При желании соду или йод можно исключить из рецепта.
  • настойкой прополиса, известного своими антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Одна чайная ложка прополиса разводится в 100 мл. теплой воды.
  • соком свеклы – он также борется с микробами на слизистой, снижает боль и насыщает организм витаминами. Для приготовления раствора нужно выжать сок из небольшой свеклы, а затем добавить в него чайную ложку столового уксуса (не кислоты!).

Также для полоскания хорошо применять травяные настойки календулы, подорожника, коры дуба, ноготков и ромашки.

Если горло болит

В том случае, когда стадия першения благополучно перешла в сильные боли и невозможность глотать, одним полосканием не обойтись. Чтобы лечение горла в домашних условиях было эффективным нужен комплексный подход. А именно:

  • ингаляции – лучше всего дышать над картошкой, предварительно отварив ее и размяв, для большой эффективности можно добавить одну чайную ложку соды или использовать ее отдельно: залить соду кипятком в маленьком чайнике и вдыхать через носик.
  • компрессы – эффективное средство, чтобы избавиться от боли. Хороший компресс получается с творогом: нужно его отжать, завернуть в хлопчатобумажную ткань и обернуть все это вокруг шеи, сверху добавить слой полиэтилена (обычный пакет) и шарф. Держите недолго, как только остыл, нужно снимать.
  • ванночки для ног – их лучше делать перед сном, чтобы эффект был наибольшим. В тазик с горячей водой добавьте горчицу и подержите ноги 10-15 минут, а на ночь наденьте шерстяные носки.

Если нужен быстрый результат

Бывают случаи, когда времени на комплексное лечение горла в домашних условиях нет, а поправиться нужно быстро. В этом случае лучше прибегать к проверенным медицинским средствам, которые способно за короткое время значительно облегчить состояние, а при продолжительном использовании вылечить окончательно. Одним из таких эффективных средств является «Фарингоспрей» - препарат, созданный на основе масел для местного применения.

Масла создают на поверхности горла защитную пленку, которая надежно защищает от проникновения новых инфекций. А активные компоненты оказывают бактерицидное, противовоспалительное, тонизирующее и общеукрепляющее действие. Уже через несколько дней боль станет беспокоить вас намного меньше, а через неделю исчезнет совсем. Пользоваться спреем нужно 4-5 раз в день.

И не забывайте, что во время болезни организм ослаблен, необходимо снабжать его витаминами, обильным теплым питьем (не горячим!) и по возможности отдыхать. Это поможет вашему организму быстрее справиться с заболеванием и восстановиться.


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Добавлено: 05 апр 2018 в 01:53, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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