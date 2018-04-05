Порошенко назвал срок завершения АТО в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что антитеррористическая операция, которую проводят в Донбассе вооруженные силы Украины, завершится в мае, сообщает «Украинская правда».

Порошенко отметил: «Дата окончания АТО будет в мае. Мы переходим к другому формату обороны страны в соответствии с принятым законом (закон о реинтеграции Донбасса). Мы внедряем новые более эффективные меры с применением вооруженных сил».

По словам украинского лидера, переход к новому формату вызван тем, что отмечается «резкий рост уровня угрозы на востоке нашего государства», и пройдет под руководством нового командующего ВСУ в Донбассе генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Напомним, закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия определена как страна-агрессор, заменяет АТО на операцию объединенных сил, а штаб АТО — на объединенный оперативный штаб ВСУ.