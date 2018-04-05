Порядок не только в голове, но и в одежде

У аккуратного хозяина, который бережет и заботится о своих вещах, каждая вещь имеет свое место. Ее можно быстро найти, легко достать и в идеале – сразу же надеть. Чтобы выполнить последнее условие – необходимо, чтобы все вещи висели на вешалках-плечиках. Лучший вариант, когда каждая вещь или комплект имеет свою вешалку. Это удобно, не нужно тратить время на подбор и гармоничное сочетание цветов, тканей и т.д.

Наш сайт-магазин предлагает купить деревянные вешалки плечики для одежды. Ассортимент изделий этого направления огромен. Когда не задумываешься над этим, кажется, что вешалка может быть только одна – либо треугольная, либо дугообразная. На самом деле это ошибочное мнение.

В зависимости от того, какого характера вещи вы на них помещаете, форма, материал вешалки могут быть разными. Например, для простой и легкой блузки модно использовать тонкие плечики, а для мужского пиджака – более массивные широкие плечики, имитирующие форму плеча. Есть изделия, как бы повторяющие изогнутость спины, ее «сутулость». Отдельный разговор о юбках и брюках. Для юбок существуют специальные вешалки с прищепками. Юбка в верхней части пояса (с изнаночной стороны) имеет так называемые «крючки», которые или подвешиваются на крючки на специальной планке вешалки, или просто закрепляется прищепками пояс юбки. В таком состоянии юбка не мнется, хорошо держит форму, исключены заломы. Для брюк так же есть вешалки с планками и прищепками. Планка более удобна, хотя брюки и несколько мнутся при складывании пополам. Такие вешалки удобны, когда высота шкафа не соответствует высоте брюк, да и компактный вид облегчает поиск.

Что касается материала, из которого изготовлены вешалки, плечики, он самый разнообразный. От пластика до дерева различных пород, алюминия и алюминиевой проволоки. От качества материала зависит и стоимость изделия. Пластмассовые вешалки более дешевые, чем деревянные. Есть комбинированные варианты, например, дерево и пластмасса.

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