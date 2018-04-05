«Последняя надежда!»: Волгоградцы обратились к Путину с необычной просьбой

Жители Волгограда попросили президента РФ Владимира Путина, уделить им 5 минут внимания и позвонить в администрацию города. Именно так люди из поселка Песчанка Советского района Волгограда, уставшие от пустых обещаний местных властей, надеются расшевелить чиновников.
Дело в том, что их поселок, расположенный в черте города, а не где-нибудь на окраине, просто утопает в грязи бездорожья. Людям приходится каждый день добираться по грязному месиву на работу, учебу, делам. Горожане возмущены тем, что «несчастные 800 метров никто не может даже щебенкой защебенить».
«Владимир Владимирович, пожалуйста, найдите 5 минут. Сделайте звонок в администрацию Волгограда, скажите им, чтоб сделали дорогу. Больше уже обращаться не к кому. Всякие отписки нам приходят - чемпионат, денег нет, еще что-то», - говорит в видеообращении автор инициативы, выступающий от лица всех жителей поселка Песчанки, Иван Москвичев.