«Последняя надежда!»: Волгоградцы обратились к Путину с необычной просьбой

Жители Волгограда попросили президента РФ Владимира Путина, уделить им 5 минут внимания и позвонить в администрацию города. Именно так люди из поселка Песчанка Советского района Волгограда, уставшие от пустых обещаний местных властей, надеются расшевелить чиновников.

Дело в том, что их поселок, расположенный в черте города, а не где-нибудь на окраине, просто утопает в грязи бездорожья. Людям приходится каждый день добираться по грязному месиву на работу, учебу, делам. Горожане возмущены тем, что «несчастные 800 метров никто не может даже щебенкой защебенить».