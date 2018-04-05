Посмертные долги Мавроди превысили 1 млрд рублей

Основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди оставил после себя свыше 1 млрд рублей долгов перед обманутыми вкладчиками, передает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник. Многие иски признавались безнадежными, однако истцы подавали их вновь и вновь — российские законы этого не запрещают.

«Всего через службу приставов с Мавроди взыскивают более 1 миллиарда рублей», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в отношении основателя «МММ» в банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) фигурирует 2194 записи, из которых большинство помечены как «возвращенные взыскателю в связи с отсутствием у должника имущества».

Судьбу долгов Сергея Мавроди будет решать суд: он может принять решение о прекращении всех исполнительных производств в связи со смертью должника, а может открыть наследственное дело с целью установить правопреемника.

Напомним, Мавроди скончался в Москве в конце марта в возрасте 62 лет. Причиной смерти стали проблемы с сердцем на фоне обострения хронических заболеваний.