Посол РФ: За год в Польше снесли 23 советских памятника

В Польше с лета минувшего года снесли 23 памятника советским воинам-освободителям. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на российского посла в Польше Сергея Андреева.

По мнению дипломата, перечень может быть не полным, поскольку в обнародованном властями Польши списке на снос присутствуют 230 памятников. Андреев сообщил газете, что диппредставительства РФ в Польше получают информацию о демонтаже советских мемориалов из сообщений местных СМИ, неравнодушных граждан и выходцев из России.

Дипломат подчеркнул, что сейчас Варшава стремиться к максимальному ограничению сворачиванию связей с РФ. По его словам, снос памятников преследует цель спровоцировать Россию на непродуманные резкие действия.