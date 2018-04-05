Продолжительность идеального секса вычислили ученые

Ученые из Института Кинси провели новое исследование, целью которого стало выяснение, каким должен быть идеальный секс. Результаты научной работы позволили сексологам вычислить, сколько должен длиться половой акт, и как часто парам следует заниматься сексом в зависимости от возраста.

По мнению доктора Джастина Лехмиллера, качество секса и его приближенность к идеалу определяется частотой и продолжительностью полового акта. Исследователь считает, что по мере взросления у людей повышаются шансы на развитие хронических заболеваний, что, в свою очередь, негативно сказывается на частоте и качестве половой жизни.

Как показали результаты исследований, идеальным показателем для молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет станут занятия любовью два раза в неделю или 112 раз в год. Для категории людей от 30 до 39 лет сексологи рекомендуют интимную близость 1,6 раза в неделю или 86 раз в год. Занятия сексом 69 раз в год или 1,3 раза в неделю подойдут возрастной категории от 40 до 49 лет.

Исследователи также вычислили идеальную продолжительность полового акта. Ученые считают, что секс должен длиться 5,4 минуты, исключая время прелюдий.