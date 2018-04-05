Проверка слов Собчак о Крыме займет не меньше года

Реплику телеведущей и бывшего кандидата в президенты РФ Ксении Собчак о «незаконном» статусе Крыма, который «с точки зрения международного права» является «украинским», проверят на экстремизм до конца нынешнего года, передает РБК со ссылкой на ГУ МВД по Москве. Такой ответ в ведомстве дали на запрос, сделанный депутатом Госдумы Валерием Рашкиным в Генпрокуратуру.

«С целью осуществления психолого-лингвистических исследований направлены материалы, собранные сотрудниками Центра по противодействию экстремизму», — говорится в тексте ответа.

Проверкой слов Собчак занимается ГБУ «Московский исследовательский центр», экспертиза будет закончена в четвертом квартале 2018 года. Соответственно, в целом проверка займет не меньше года (запрос Рашкина в прокуратуру был отправлен осенью 2017 года, заявление о Крыме Ксения Собчак сделала на пресс-конференции 24 октября).

Помимо этого заявления депутат просил проверить еще несколько публично высказанных телеведущей утверждений о Крыме, включая интервью американскому телеканалу CNN 9 ноября 2017 года, в котором Собчак заявила, что «Россия ответственна за те ужасные международные отношения, которые сложились», поскольку нарушила «нормы международного права».

В проверке этого материала ФСБ отказала, объяснив это решение неактивной ссылкой на видеозапись интервью.