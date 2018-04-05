Пушков ответил на заявление Трампа по Сирии

Президент США Дональд Трамп сообщил, что хочет вывести войска из Сирии, но не факт, что выведет. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в Twitter.

«Трамп заявил, что хочет вывести войска из Сирии, но не факт, что выведет. И хочет поладить с Россией, но далеко не факт, что поладит. Хотеть и суметь — разные вещи. Иногда желания опережают возможности — особенно, когда часть администрации США находится в оппозиции президенту»,- написал сенатор.

Трамп заявил, что ХОЧЕТ вывести войска из Сирии, но не факт, что выведет. И ХОЧЕТ поладить с Россией, но далеко не факт, что поладит. Хотеть и суметь — разные вещи. Иногда желания опережают возможности - особенно, когда часть администрации США находится в оппозиции президенту.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 4 апреля 2018 г.

Читайте по теме

Трамп заявил о скором уходе США из Сирии

Ранее Трамп на встрече с лидерами Латвии, Литвы и Эстонии заявил, что выступает за скорейший вывод американских войск из Сирии. Он также сообщил, что хотел бы ладить с Россией, Китаем, другими странами. Однако всё может пойти по-другому, поскольку ряд предпринимаемых США шагов вряд ли обрадует Москву.

В конце марта он заявлял о скором разгроме террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в России — прим.) и уходе США из Сирии. Он пообещал, что террористы полностью утратят занятую ими территорию.

При этом начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что США пытаются создать квазигосударство в Сирии. По его словам, на восточном берегу Евфрата создаются не только местные органы власти, подконтрольные США, но и начинается формирование своих вооружённых сил.

Вашингтону неоднократно указывали на то, что американский военный контингент незаконно находится в Сирии. Более того, 14 ноября Министерство иностранных дел Сирии потребовало, чтобы США немедленно вывели своих военных из страны.

Яндекс.Дзенв Telegram

В Москве в ТЦ «Персей» произошёл пожар, есть пострадавшие

Педофилам ужесточат наказание

Британии не удастся сохранить лицо в «деле Скрипаля», заявил Клинцевич