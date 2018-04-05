Путин призвал бизнесменов не быть временщиками

Глава РФ Владимир Путин напомнил бизнесменам, что нельзя заботиться только о собственном благополучии.

В ходе заседания Государственного совета РФ президент в своем обращении к бизнесу обратил внимание на важность вклада бизнес-сообщества в прорывное развитие страны. Российский лидер подчеркнул, что у них не времени на раскачку.

Путин отметил, что в формировании делового климата, культуры предпринимательства и честной конкуренции большую роль играет сам бизнес. Прибыль является ключевым приоритетом для бизнеса, однако эта цель не должна достигаться любой ценой.

Российский лидер отметил, что важна ответственность бизнеса перед людьми и перед обществом.