Путин раскритиковал проявления регионального протекционизма

Президент России Владимир Путин в рамках заседания Госсовета подверг критике регионы за проявления протекционизма на уровне субъектов Федерации, передаёт ТАСС.

По словам российского лидера, подобные меры противоречат принципам единого экономического пространства страны.

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Глава государства напомнил, что с 2015 года в субъектах Федерации стартовала реализация стандарта развития конкуренции, который ранее был утверждён Правительством.

Для некоторых субъектов Федерации это стало стимулом для поддержки конкуренции, однако «в целом по стране системных перемен к лучшему так и не произошло», заметил Путин.

Ранее в рамках выступления на заседании по развитию конкуренции президент рассказал о наличии лоббистских возможностей у компаний с госучастием для того, чтобы закрепляться на рынках.

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