Путин рассказал о перспективах либерализации антимонопольного законодательства

Вопрос о либерализации антимонопольного законодательства можно рассмотреть, но в истории известны случаи, когда за подобные преступления наказывали почти как за госизмену, отметил Президент России Владимир Путин, сообщает РИА «Новости».

Касаясь международного опыта решения этого вопроса, российский лидер отметил, что в странах, которые сегодня относят к развитым, в своё время существовали очень жёсткие наказания за нарушения антимонопольных правил, строже которых были лишь санкции за госизмену или убийство.

Читайте по теме

Наказание за нарушение антимонопольных законов должно быть жёстче, заявил Путин

«Я хочу, чтобы все это тоже услышали. Можно, конечно, и это всё либерализовать, но это ничего общего не имеет с вопросом административного давления на бизнес», — сказал Путин на заседании Госсовета по развитию конкуренции.

По словам президента, всё должно происходить в рамках здравого смысла.

Ранее на заседании глава государства рекомендовал регионам изучить опыт Москвы в использовании «платформы поставщика».

Яндекс.Дзенв Telegram

Рано или поздно ОЗХО придётся ответить

Захарова посоветовала главе МИД Франции почитать книгу «Дети капитана Гранта»

Путин рассказал, чего ожидает Россия от Британии вместо извинений по «делу Скрипаля»