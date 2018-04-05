Путин заявил о «картелизации» российской экономики госкомпаниями

На заседании Госсовета по вопросу приоритетных направлений деятельности субъектов Российской Федерации по содействию развитию конкуренции президент РФ Владимир Путин назвал проконкурентный подход к проблеме магистральным и обладающим фундаментальной значимостью. Об этом сообщает Кремль.

«Что особо отмечу: государственные структуры, компании с госучастием занимают те ниши, где мог бы работать малый и средний бизнес, фактически вытесняют его с рынков, монополизируют эти рынки. Как следствие, идет процесс картелизации конкурентных сфер экономики, подрываются предпринимательская инициатива и стимулы к открытию своего дела», — заявил президент.

Владимир Путин сообщил, что в настоящее время Федеральная антимонопольная служба готовит пятый законодательный пакет, призванный поощрить конкуренцию. Глава государства посетовал, что компании с госучастием используют «лоббистские и финансовые» возможности, не пуская на рынок других игроков.

Президент рассказал, что в 2017 году было возбуждено 675 дел об антиконкурентных соглашениях, из них 360 — о картелях. Он заявил о необходимости создания единого реестра государственного и муниципального имущества с полной информацией о правах на него, обременениях и целевом назначении. Это поможет, в особенности, активизировать выявление неучтенных или неэффективно используемых объектов недвижимости и земельных участков.