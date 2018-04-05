Режиссера Театра.doc похоронили на Троекуровском кладбище

На Троекуровском кладбище Москвы похоронили режиссера проекта Театр.doc Михаила Угарова. Отпевание состоялось ранее в храме Святой Живоначальной Троицы в Хохлах, передает ТАСС.

Соболезнования родным режиссера выразил глава российского правительства Дмитрий Медведев, направив им телеграмму соответствующего содержания.

Напомним, Михаил Угаров скончался в ночь на 2 апреля от сердечного приступа, ему было 62 года. В 2002 году он стоял у истоков театрального проекта Театр.doc. Был режиссером и сценаристом спектаклей «Смерть Ильи Ильича», «Газета "Русский инвалид" за 18 июля…», автором сценария сериалов «Петербургские тайны» и «Дневник убийцы», ставил спектакли в МХТ имени Чехова, «Практике», Et Cetera и других столичных театрах.